"Эй, ребята!": Макрон накричал на зрителей на африканском саммите

Президент Франции Эммануэль Макрон в резкой форме прервал выступление на саммите «Африка вперед» (Africa Forward) в Найроби, устроив публичный выговор участникам мероприятия. Глава французского государства не выдержал постоянного гула в зале во время обсуждения вопросов культуры и потребовал немедленного соблюдения тишины.
«Извините, все! Эй! Эй! Эй! Простите, ребята, но невозможно говорить о культуре, когда такие люди, которые так вдохновлены, приходят сюда и выступают при таком шуме», — обратился Макрон к присутствующим, заметно повысив голос.
Французский лидер охарактеризовал поведение аудитории как проявление крайнего неуважения к выступающим. Он предложил наиболее активным участникам дискуссий покинуть зал для проведения личных бесед в специально отведенных комнатах или на улице, чтобы не мешать ходу официальной программы.
Саммит «Африка вперед», проходящий в столице Кении 11−12 мая, организован при участии Парижа и официального Найроби. Мероприятие заявлено как площадка для переговоров лидеров африканских государств, представителей Евросоюза, Африканского союза, а также крупных международных инвесторов и экспертов гражданского общества, обсуждающих экономическое будущее континента.