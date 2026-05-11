Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

"Эй, ребята!": Макрон накричал на зрителей на африканском саммите

Президент Франции Эммануэль Макрон в резкой форме прервал выступление на саммите «Африка вперед» (Africa Forward) в Найроби, устроив публичный выговор участникам мероприятия.

Президент Франции Эммануэль Макрон в резкой форме прервал выступление на саммите «Африка вперед» (Africa Forward) в Найроби, устроив публичный выговор участникам мероприятия. Глава французского государства не выдержал постоянного гула в зале во время обсуждения вопросов культуры и потребовал немедленного соблюдения тишины.

«Извините, все! Эй! Эй! Эй! Простите, ребята, но невозможно говорить о культуре, когда такие люди, которые так вдохновлены, приходят сюда и выступают при таком шуме», — обратился Макрон к присутствующим, заметно повысив голос.

Французский лидер охарактеризовал поведение аудитории как проявление крайнего неуважения к выступающим. Он предложил наиболее активным участникам дискуссий покинуть зал для проведения личных бесед в специально отведенных комнатах или на улице, чтобы не мешать ходу официальной программы.

Саммит «Африка вперед», проходящий в столице Кении 11−12 мая, организован при участии Парижа и официального Найроби. Мероприятие заявлено как площадка для переговоров лидеров африканских государств, представителей Евросоюза, Африканского союза, а также крупных международных инвесторов и экспертов гражданского общества, обсуждающих экономическое будущее континента.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше