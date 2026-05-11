Трамп на встрече с Си обсудит Иран и Тайвань

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином «дискуссия будет идти вокруг такой красивой страны, как Иран». Кроме того, господин Трамп планирует обсудить вопрос дальнейших поставок американского оружия на Тайвань".

«Думаю, он будет затрагивать Тайвань больше, чем я. Но считаю, что обсуждение будет немного об энергетике. И о прекрасной стране Иран», — сказал Дональд Трамп журналистам.

МИД Китая ранее сообщил, что Си Цзиньпин и Дональд Трамп на предстоящей встрече обсудят китайско-американские отношения, вопросы мира и развития. Там добавили, что Пекин готов сотрудничать с Вашингтоном для урегулирования разногласий и обеспечения большей стабильности и определенности.

Визит Дональда Трампа в Пекин запланирован на 13−15 мая. По информации Bloomberg, администрация президента США пригласила в Китай руководителей крупных компаний. В их числе основатель Tesla и гендиректор SpaceX Илон Маск, а также гендиректор Apple Тим Кук.

