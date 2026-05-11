Трамп дал резкую оценку ответу Ирана на предложение США

Американский президент заявил, что считает ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта как "очень глупый"

Американский президент заявил, что считает ответ Ирана на предложение США по урегулированию конфликта как «очень глупый».

Трамп сказал представителям СМИ, что содержащиеся в ответе уступки по ядерной программе являются недостаточными.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Вскоре Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

7 апреля было достигнуто перемирие, которое впоследствии продлевалось. В Пакистане состоялись переговоры США с Ираном. Предполагалось, что за первым раундом последует второй, но он много раз откладывался.

