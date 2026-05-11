The Hill: Такер Карлсон может стать новым президентом США

Бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин уже публично призвала Карлсона баллотироваться, заверив, что он «побьет Трампа», несмотря на то, что действующему президенту закон и так запрещает переизбираться. Аналитики напоминают, что примерно так же абсурдной казалась мысль о президенте Трампе в 2015 году, но календарь первичных выборов играет на руку аутсайдеру. Айова любит хозяйственников, умеющих улаживать обиды, Нью-Гэмпшир голосует за бунтарей, а Южная Каролина поддерживает борцов. Учитывая, что текущие 7% на тотализаторе являются лишь стартовой точкой, главный вопрос сейчас заключается не в том, готова ли партия принять Карлсона, а в том, сможет ли элита консолидироваться до того, как его популярность станет необратимой, резюмирует The Hill.