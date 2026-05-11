Число депутатов-однопартийцев Стармера, требующих его отставки, выросло до 40

Ранее Кир Стармер заявил, что собирается возглавлять британское правительство как минимум ещё десятилетие — даже после того, как его партия потерпела сокрушительное фиаско на региональных выборах. В разговоре с журналистами премьер заявил, что намерен провести на Даунинг-стрит целое десятилетие и готов дать отпор любому, кто посмеет бросить ему вызов внутри партии. Свой кабинет он назвал долгосрочным проектом возрождения и подтвердил, что пойдёт на следующие всеобщие выборы, чтобы отработать полный второй срок.