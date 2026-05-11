США сообщили о перехвате 62 иранских судов с начала блокады

Американские военные с начала установления морской блокады перехватили 62 коммерческих судна, связанных с Ираном. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.
«Силы Центрального командования США перенаправили 62 коммерческих судна и вывели из строя четыре, чтобы обеспечить соблюдение блокады», — говорится в сообщении.
Режим перемирия между Ираном и США вступил в силу 8 апреля, позже президент Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок. Вечером 13 апреля США ввели военно-морскую блокаду Ормузского пролива в отношении всего морского транспорта, входящего и выходящего из иранских портов.
4 мая Трамп объявил об операции «Свобода», в ходе которой будет обеспечиваться сопровождение торговых судов, заблокированных из-за перекрытия. В Тегеране заявили, что эта операция США будет нарушением режима прекращения огня. Примерно через двое суток после ее начала Трамп приостановил операцию. Он допускал ее возобновление.
