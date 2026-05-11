Фиаско программы: Европа всё меньше хочет платить за американское оружие для ВСУ через PURL

К настоящему моменту Европа перечислила в программу более 5,5 миллиарда долларов. Однако почти 750 миллионов из этой суммы Пентагон планирует потратить на восполнение собственных запасов. Более того, оружие, которое поставляется в рамках PURL, не относится к «самым передовым» системам, которых добивается Киев. В итоге у Украины, по данным WP, почти не осталось перехватчиков PAC-3 для Patriot. Напомним: суть инициативы в том, что европейские страны НАТО за свои деньги закупают у США вооружение, чтобы затем безвозмездно отдать его Украине.