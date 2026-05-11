Фиаско программы: Европа всё меньше хочет платить за американское оружие для ВСУ через PURL

Европейские партнёры США всё более скептически оценивают американскую инициативу PURL, через которую Вашингтон обещал вооружать Украину. Причина — истощение собственных арсеналов Штатов на фоне войны с Ираном, пишет The Washington Post со ссылкой на десятки дипломатов, чиновников и сотрудников аппарата Конгресса.

Источник: Life.ru

Нехватка вооружений уже бьёт по американскому экспорту в Европу и грозит задержками поставок Киеву. В последние месяцы некоторые европейские столицы всё чаще сомневаются в целесообразности программы, а отдельные страны и вовсе не спешат вкладывать в неё новые средства. Один из собеседников издания объяснил: растёт недоверие и неопределённость — никто не понимает, куда в итоге уходят деньги. Вложения были, но без энтузиазма.

К настоящему моменту Европа перечислила в программу более 5,5 миллиарда долларов. Однако почти 750 миллионов из этой суммы Пентагон планирует потратить на восполнение собственных запасов. Более того, оружие, которое поставляется в рамках PURL, не относится к «самым передовым» системам, которых добивается Киев. В итоге у Украины, по данным WP, почти не осталось перехватчиков PAC-3 для Patriot. Напомним: суть инициативы в том, что европейские страны НАТО за свои деньги закупают у США вооружение, чтобы затем безвозмездно отдать его Украине.

Ранее сообщалось, что спонтанный вывод американских войск и вооружений грозит Евросоюзу многолетним обвалом безопасности. Если президент США Дональд Трамп решится на неожиданный отзыв оборонных средств, европейская безопасность столкнётся с опаснейшими провалами. Последствия такого шага будут ощущаться ещё много лет.

