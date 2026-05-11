Трамп сказал, что приостановит действие налога на топливо

Американский президент Дональд Трамп сказал, что временно отменит налог на топливо в США.
Трамп сказал, что новое решение будет действовать, пока американские власти будут считать его «уместным».
Также президент США заявил, что после завершения ближневосточного конфликта, по его предположению, стоимость бензина и нефти «камнем рухнут вниз».
Конфликт США с Ираном, а также выход Саудовской Аравии из ОПЕК стали ключевыми факторами, из-за которых стоимость нефти существенно увеличилась.
Читайте материал «Трамп заявил, что Иран не упомянул ключевой элемент американского предложения».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше