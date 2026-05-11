Figaro: Париж и Лондон предлагают ввести военную «крышу» для танкеров в Ормузе

Конфликт в регионе начался 28 февраля с американо-израильских ударов по Ирану, и, несмотря на действующее с 8 апреля перемирие между Вашингтоном и Тегераном, Ормузский пролив остается главной точкой напряженности. Вашингтон с 13 апреля ведет собственную блокаду иранских портов, в то время как переговоры о долгосрочном прекращении огня зашли в тупик. В воскресенье транспортное судно было поражено у берегов Катара: Иран утверждает, что судно шло под американским флагом, хотя официально Тегеран не взял на себя ответственность за атаку. На этом фоне США и Бахрейн внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции с требованием заставить Иран прекратить блокаду.