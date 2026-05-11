Министры обороны Франции и Великобритании во вторник совместно возглавят видеоконференцию с участием около сорока стран, посвященную созданию военной миссии по защите судоходства в Ормузском проливе, который уже несколько недель блокирован иранскими военными. Le Figaro сообщает, что встреча, которую проведут Катрин Вострен и Джон Хили, призвана определить конкретный военный вклад каждого участника в оборонительную операцию с целью возобновить проход торговых судов через стратегическую артерию, через которую перевозятся основные объемы углеводородов. Инициатива стала ответом на фактическую блокаду, установленную Тегераном, в результате которой сейчас в проливе заблокированы около 1500 судов и 20 тысяч моряков.
Накануне встречи Тегеран выступил с жестким предупреждением, заявив, что иранская армия ответит решительно и немедленно, если французские и британские военные появятся в регионе. Это заявление прозвучало после того, как Лондон уже объявил о предварительном размещении на Ближнем Востоке эсминца HMS Dragon, ранее находившегося в восточной части Средиземного моря, а Париж 6 мая сообщил об отправке в Персидский залив авианосца «Шарль де Голль». При этом президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье вечером заверил, что Париж «никогда не рассматривал» военного развертывания, что создает противоречивый фон для планируемой миссии.
Концепция операции была заложена еще в середине апреля на конференции в Париже, где Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступили сопредседателями встречи стран, напрямую не вовлеченных в конфликт. Тогда была анонсирована идея создания «миссии нейтральных стран» для сопровождения и обеспечения безопасности торговых судов в Персидском заливе. Стармер охарактеризовал будущие силы как «мирные и оборонительные», подчеркнув, что их цель — не участие в боевых действиях, а защита гражданского судоходства, когда позволят условия. США и Иран, как воюющие стороны, в этих переговорах не участвуют.
Конфликт в регионе начался 28 февраля с американо-израильских ударов по Ирану, и, несмотря на действующее с 8 апреля перемирие между Вашингтоном и Тегераном, Ормузский пролив остается главной точкой напряженности. Вашингтон с 13 апреля ведет собственную блокаду иранских портов, в то время как переговоры о долгосрочном прекращении огня зашли в тупик. В воскресенье транспортное судно было поражено у берегов Катара: Иран утверждает, что судно шло под американским флагом, хотя официально Тегеран не взял на себя ответственность за атаку. На этом фоне США и Бахрейн внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции с требованием заставить Иран прекратить блокаду.
Унизительная самопорка: почему вывод американских войск из Европы бьет больнее всего по самим США.
США уже кряхтят: удавка рекордного госдолга затягивается всё туже.
Гробы, гробы, очень много гробов: Вашингтон боится рассказывать, сколько американцев перемололо в иранской авантюре.