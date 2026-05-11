ЕС согласовал санкции против израильских поселенцев

Министры иностранных дел Евросоюза дали «зеленый свет» на санкции против израильских поселенцев, причастных к нападению на палестинцев на Западном берегу реки Иордан, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в X.
Глава израильского МИД Гидеон Саар написал в X, что страна отвергает решение о введении санкций в отношении израильских граждан и организаций. По его словам, меры необоснованы и связаны с политическими взглядами граждан Израиля. Он также назвал «возмутительным» сравнение между израильскими гражданами и боевиками ХАМАС.
«Израиль стоял, стоит и будет продолжать стоять за право евреев селиться в сердце нашей родины… Это моральное и историческое право, которое также признано международным правом, и ни один субъект не может отнять его у еврейского народа. Попытка навязать политические взгляды через санкции неприемлема и не увенчается успехом», — написал Саар.
Накануне Каллас сообщила, что вопрос о введении санкций против израильских поселенцев уже «довольно давно находится на повестке дня». Последнее голосование Евросоюза о вопросу единого механизма в отношении израильских поселенцев прошло в феврале 2026 года, однако тогда решение заблокировала Венгрия.
В 2016 году Совбез ООН принял резолюцию, которая запрещает Израилю строить новые поселения на палестинских территориях, однако власти страны отказываются выполнять положения документа.
Израиль захватил контроль над Западным берегом, Восточным Иерусалимом и сектором Газа во время Шестидневной войны 1967 года. Несмотря на протесты мирового сообщества, Израиль за последние десятилетия построил десятки поселений на Западном берегу, где проживают около 500 тыс. евреев наряду с почти 3 млн палестинцев.
По данным ООН, с ноября 2024 года по конец октября 2025 года с Западного берега было насильно перемещено более 36 тыс. палестинцев. В докладе также говорится о насилии со стороны поселенцев, в котором принимают участие израильские должностные лица. Израильская сторона отвергает обвинения.
