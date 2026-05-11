Пять стран решили бойкотировать «Евровидение» из-за участия Израиля

The New York Times со ссылкой на собственное расследование пишет, что Израиль в течение нескольких лет использовал «Евровидение» как инструмент «мягкой силы». По данным газеты, на продвижение страны в рамках конкурса было потрачено не менее $1 млн, включая средства из офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху, отвечающего за международную информационную политику. Более $800 тыс., как утверждает NYT, были направлены на рекламную кампанию во время конкурса в Мальмё в 2024 году. Тогда представительница Израиля Иден Голан заняла пятое место в конкурсе с песней Hurricane.