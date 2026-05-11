Пять стран решили бойкотировать «Евровидение» из-за участия Израиля

Пять стран отказались участвовать в «Евровидении-2026» из-за допуска Израиля к конкурсу. Бойкот объявили вещатели из Испании, Ирландии, Нидерландов, Исландии и Словении, сообщает BBC.
Как отмечает издание, это крупнейший бойкот за всю историю конкурса. Причиной стало несогласие с участием Израиля на фоне войны в секторе Газа.
The New York Times со ссылкой на собственное расследование пишет, что Израиль в течение нескольких лет использовал «Евровидение» как инструмент «мягкой силы». По данным газеты, на продвижение страны в рамках конкурса было потрачено не менее $1 млн, включая средства из офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху, отвечающего за международную информационную политику. Более $800 тыс., как утверждает NYT, были направлены на рекламную кампанию во время конкурса в Мальмё в 2024 году. Тогда представительница Израиля Иден Голан заняла пятое место в конкурсе с песней Hurricane.
Внутри Европейского вещательного союза (EBU), по данным NYT, продолжаются споры о том, должен ли конкурс оставаться открытым для стран, участвующих в военных конфликтах.
В EBU ранее заявляли, что Израиль имеет право участвовать в конкурсе, поскольку «Евровидение» проводится между национальными вещателями, а не государствами. Организаторы также сообщили, что нарушений при голосовании в прошлом году выявлено не было.
В 2025 году победителем «Евровидения» стала Австрия, страну представлял исполнитель JJ с песней Wasted Love. Второе место заняла израильская певица Юваль Рафаэль. В декабре о возможном бойкоте «Евровидения» из-за участия Израиля заявляли вещатели Испании (RTVE), Ирландии (RTÉ) и Словении (RTV Slovenija). Они требовали пересмотреть допуск Израиля к конкурсу на фоне войны в Газе и критиковали систему голосования после конкурса.
«Евровидение-2026» пройдет в Вене с 12 по 16 мая. Австрия станет хозяйкой конкурса в третий раз: ранее она принимала его в 1967 и 2015 году.
