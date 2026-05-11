Конец неприкосновенности: следователи НАБУ нагрянули к Андрею Ермаку

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вечером 11 мая проводят следственные мероприятия с участием бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.
Следственные действия проходят на фоне публикации новых записей прослушки, так называемых «пленок Миндича».
В украинских СМИ появились публикации о том, что ряд лиц, используя связи с Андреем Ермаком и Тимуром Миндичем, могли получить контроль над крупными государственными объектами. Речь идет, в частности, о «Смысл банке» и химическом заводе «Карпатнефтехим». Расследование сфокусировано на механизмах, с помощью которых национализированные после начала конфликта активы переходили под управление частных групп в обход государственных интересов.