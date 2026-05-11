Пять стран решили бойкотировать Евровидение из-за Израиля

Пять европейских стран объявили бойкот «Евровидению» из-за участия Израиля в конкурсе. Транслировать 70-й песенный турнир отказались Испания, Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды. Об этом 11 мая сообщил телеканал France 24.
«Общественные вещательные компании пяти стран бойкотируют это телевизионное шоу из-за участия в нём Израиля», — говорится в материале.
Директор конкурса Мартин Грин пообещал сделать всё возможное, чтобы вернуть отказавшиеся страны.
«Евровидение» в 2026 году пройдёт 12−16 мая в Австрии.
