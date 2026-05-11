На воле и при деньгах: одесский военком-взяточник шикует в ресторанах

Бывший начальник территориального центра комплектования Одесской области Евгений Борисов, обвиняемый в получении взяток на миллионы долларов, продолжает распоряжаться полученными незаконным путем средствами. Об этом агентству РИА Новости сообщили источники в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, фигурант уголовных дел был замечен в сопровождении личной охраны у одного из ресторанов. Несмотря на тяжесть предъявленных обвинений в коррупционной деятельности, Борисов, судя по всему, не ограничен в передвижениях по территории Украины.
«Семья Борисова живет в виллах, купленных в странах ЕС на украденные Борисовым деньги, а сам бывший глава ТЦК прекрасно себя чувствует и на Украине», — утверждает источник.
Ранее в отношении экс-военкома было возбуждено производство по фактам незаконного обогащения и злоупотребления служебным положением, однако информация о расследовании не помешала бывшему чиновнику вести привычный образ жизни.