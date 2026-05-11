НАБУ наведалось к Андрею Ермаку: что известно

В настоящий момент Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит следственную работу с экс-главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом сообщает Telegram-канале телеканала ТСН.
«НАБУ и САП сейчас проводят процессуальные действия в отношении Андрея Ермака», — указано в публикации.
Информацию продублировал в своих социальных сетях народный депутат Верховной рады Ярослав Железняк. К посту он приложил фотографию, на которой Ермак запечатлен в компании нескольких мужчин — предположительно сотрудников ведомств. Чиновник уточнил, что каких-либо официальных данных о предъявлении Ермаку официального обвинения на данный момент нет. Однако он не исключает, что тому могут выдать подозрение.
Напомним, что НАБУ продолжает расследовать коррупционный скандал, связанный с кражей денег для обороны ВСУ. Главной фигурой в ней выступает украинский бизнесмен и приближенный Зеленского — Тимур Миндич. Недавно стало известно, что в преступной схеме может быть задействована супруга главы киевского режима Елена Зеленская.