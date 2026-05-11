Захарова ответила на самовыдвижение Каллас в переговорщики с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова лаконично оценила готовность главы европейской дипломатии Каи Каллас взять на себя роль переговорщика от Европы в потенциальном диалоге с Москвой.

В комментарии агентству РИА Новости Захарова одним словом охарактеризовала подобные намерения: «Зря».

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности заявила, что готова лично представлять интересы ЕС на переговорах с Россией. Каллас выразила уверенность, что обладает достаточным юридическим опытом, чтобы «распознать ловушки», которые якобы расставляет российская сторона, и вытеснить из переговорного процесса кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера.

Вопрос о выборе переговорщика стал ключевой темой дискуссий внутри ЕС после того, как Владимир Путин обозначил условия для возобновления контактов. Президент РФ подчеркнул, что Москва готова обсуждать мирное урегулирование с тем лидером, которому доверяют европейцы и который воздерживается от враждебной риторики. Предложение Путина рассмотреть кандидатуру Шрёдера вызвало раскол в Брюсселе: в то время как часть политиков считает эту идею заслуживающей внимания, верхушка ЕС во главе с Каллас настаивает на линии продолжения жесткого давления на Россию.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
