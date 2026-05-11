Король Малайзии после визита в Москву обзавелся российским лимузином Aurus Senat

Король Малайзии султан Ибрагим Исмаил получил в подарок российский лимузин Aurus Senat по итогам визита в Москву 9 мая. Об этом сообщила королевская пресс-служба в социальных сетях.
«Обладание лимузином Aurus Senat Его Величеством Верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом рассматривается как особая честь, олицетворяющая тесные отношения и прочную дружбу между Малайзией и Российской Федерацией», — следует из публикации.
Султан Ибрагим прибыл в российскую столицу на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Церемония передачи автомобиля монарху прошла в московском музее «Гараж особого назначения».
