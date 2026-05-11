Индия экстренно возвращает сотни тонн золота в родные хранилища

По данным издания, Резервный банк Индии активизировал репатриацию драгметалла после заморозки российских финансовых активов за рубежом. Ранее значительная часть запасов хранилась в США и Великобритании.
К марту 2026 года внутри страны уже находилось 77% индийского золотого резерва. Три года назад этот показатель составлял 38%. Особенно быстро процесс шёл с октября 2025-го по март 2026-го, когда банк вернул 104,2 тонны золота.
Индийские эксперты связывают решение Нью-Дели с потерей доверия к зарубежным хранилищам после ситуации с активами ЦБ РФ. Кроме того, страна снижает зависимость от доллара и усиливает контроль над резервами.
Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с призывом к жителям страны снова начать экономить ресурсы и частично вернуть практики времён пандемии CoViD-19 на фоне возможного экономического кризиса. По его словам, гражданам стоит пересмотреть повседневные привычки и сократить расходы, чтобы поддержать экономическую стабильность страны.
