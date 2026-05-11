Президент России Владимир пригласил свою первую учительницу Веру Гуревич посетить Парад Победы в Москве 9 мая, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует РИА «Новости».
Также, по словам Пескова, Путин пригласил Гуревич погостить в Москве несколько дней.
Учительнице президента была организована культурная программа, она посетила галерею Шилова и поучаствовала в других экскурсиях.
Вере Гуревич 92 года. Она была классным руководителем Путина в школе № 193 Ленинграда с пятого по восьмой класс. Гуревич написала мемуары, посвященные школьным годам президента.
Читайте материал «Путин рассказал об иностранных лидерах, прибывших в Москву».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.