«Лично заехал за ней в гостиницу»: Путин устроил своей учительнице Вере Гуревич экскурсию по Москве

Владимир Путин пригласил свою учительницу Веру Гуревич в Москву.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин пригласил в столицу свою бывшую преподавательницу Веру Гуревич. Они провели яркий и интересный день в столице. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 11 мая.

Визит учительницы в Москву получился насыщенным. Гуревич побывала на параде на Красной площади в честь Дня Победы, посетила экскурсии по городу, а завершился ее приезд ужином с президентом в Кремле. Встреча носила личный характер.

«Путин лично заехал за ней в гостиницу — он сам был за рулем», — указывается в сообщении.

Ранее стало известно, что 9 мая Владимир Путин провел переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо. В рамках встречи политики детально обговорили вопросы, касающиеся сотрудничества и международных событий. После этого Фицо сообщил своим приближенным, что должен донести важные новости до словацкого правительства.

