Лихачев: «Росатом» готов обосновать Будапешту экономику проекта «Пакш-2»

«Росатом» при необходимости обоснует венгерскому заказчику экономику проекта АЭС «Пакш-2», сообщил гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев.

«Мы лучше всех в мире понимаем экономику таких проектов. Цифры — вещь рациональная. Мы их легко сможем пояснить и обосновать, если это потребуется венгерскому заказчику. Все договоры такого рода непубличны в силу очевидных причин: атомная электростанция — объект неординарный», — сказал господин Лихачев.

11 мая кандидат на пост министра экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил, что новое правительство страны намерено пересмотреть условия расширения проекта АЭС «Пакш-2».

АЭС «Пакш» — единственная действующая в Венгрии атомная электростанция, которая состоит из четырех энергоблоков. С февраля 2026 года «Росатом» строит два новых энергоблока для станции.

