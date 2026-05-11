Захарова тремя буквами ответила на идею Каллас участвовать в переговорах с РФ

Ранее Кайя Каллас, на вопрос о своей готовности стать переговорщиком от ЕС вместо бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, заявила, что не исключает возможности выступить в роли представителя Европейского союза на будущих переговорах с Россией. До этого кандидатуру Шрёдера на эту роль предложил президент России Владимир Путин.