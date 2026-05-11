Трамп раскрыл темы встречи с Си Цзиньпинем

Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с Си Цзиньпином Тайвань, Иран и энергетику во время визита в Пекин. При этом FT пишет, что Тайвань станет главным «геополитическим вопросом» в разговоре лидеров.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время предстоящего визита в Пекин намерен обсудить с председателем Китая Си Цзиньпином Тайвань, Иран и вопросы энергетики. Об этом он заявил во время брифинга с журналистами в Белом доме.

«Думаю, он будет затрагивать Тайвань больше, чем я», — сказал Трамп.

По словам американского президента, в ходе переговоров стороны также обсудят энергетику и ситуацию вокруг Ирана: «Это будет немного об энергетике. И о прекрасной стране Иран».

Отвечая на вопрос о поставках американского оружия Тайваню, Трамп заявил, что намерен обсудить эту тему напрямую с Си Цзиньпином.

«Президент Си не хотел бы, чтобы мы это делали. И мы это обсудим. Это будет один из многих вопросов», — сказал он.

Financial Times пишет, что вопрос будущего Тайваня является главным «геополитическим вопросом, который будет обсуждаться» в ходе встречи лидеров в Пекине. Газета отмечает, что в преддверии визита Трампа высказывались предположения, что США могут выступить против независимости Тайваня.

Трамп прибудет в Китай 13 мая, а его визит закончится 15 мая. Изначально визит Трампа в Китай был запланирован на конец марта, но встреча была отложена: американский президент остался в США, чтобы сосредоточиться на войне с Ираном.

Politico писало, что предстоящая встреча Трампа и Си вызывает споры внутри американской администрации. По данным издания, часть чиновников опасаются, что возможные сделки с Пекином и участие крупного бизнеса в переговорах могут привести к уступкам Китаю, несмотря на курс Вашингтона на ограничение китайского влияния в экономике и технологиях США.

МИД Китая заявлял, что Пекин и Вашингтон обсудят расширение сотрудничества двух странах, а также вопрос урегулирования разногласий.

Reuters сообщал, что одной из тем обсуждений Трампа и Си станет финансовая поддержка, которую Китай оказывает России. Собеседники агентства также полагают, что американский президент может использовать встречу для давления на Пекин по иранской теме.

