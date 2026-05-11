При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека

При украинских атаках на Белгородскую область ранения получили четыре мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Всего, по его словам, ударам подверглись четыре муниципалитета.
В поселке Октябрьский Белгородского округа два беспилотника атаковали многоквартирный дом (МКД) и прибывшую на место бригаду скорой помощи. Пострадали 18-летний юноша и трое сотрудников скорой. У них диагностированы баротравмы, у юноши также осколочное ранение подбородка. Повреждены два МКД, автомобиль и машина скорой помощи.
В Белгородском, Шебекинском, Грайворонском и Волоконовском округах беспилотники атаковали частные дома, автомобили, сельхозтехнику, коммерческие объекты и инфраструктуру. Так, в селе Графовка сгорел автомобиль, а в селе Дорогощь уничтожены 11 единиц сельхозтехники.
