При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека

В поселке Октябрьский Белгородского округа два беспилотника атаковали многоквартирный дом (МКД) и прибывшую на место бригаду скорой помощи. Пострадали 18-летний юноша и трое сотрудников скорой. У них диагностированы баротравмы, у юноши также осколочное ранение подбородка. Повреждены два МКД, автомобиль и машина скорой помощи.