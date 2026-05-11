При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека

При украинских атаках на Белгородскую область ранения получили четыре мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Источник: РБК

Всего, по его словам, ударам подверглись четыре муниципалитета.

В поселке Октябрьский Белгородского округа два беспилотника атаковали многоквартирный дом (МКД) и прибывшую на место бригаду скорой помощи. Пострадали 18-летний юноша и трое сотрудников скорой. У них диагностированы баротравмы, у юноши также осколочное ранение подбородка. Повреждены два МКД, автомобиль и машина скорой помощи.

В Белгородском, Шебекинском, Грайворонском и Волоконовском округах беспилотники атаковали частные дома, автомобили, сельхозтехнику, коммерческие объекты и инфраструктуру. Так, в селе Графовка сгорел автомобиль, а в селе Дорогощь уничтожены 11 единиц сельхозтехники.

Материал дополняется.

