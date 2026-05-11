Ермаку вручили подозрение от НАБУ и САП по делу о легализации денег

Напомним, Андрей Ермак возглавлял офис Владимира Зеленского с февраля 2020 года. В ноябре прошлого года он лишился поста на фоне громкого энергетического коррупционного скандала — в его кабинете прошли обыски, но уголовное дело так и не завели. В начале марта появилась информация, что экс-чиновник спустя несколько месяцев после отставки нашёл применение своим навыкам, вернувшись к адвокатской деятельности.