Ермаку вручили подозрение от НАБУ и САП по делу о легализации денег

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) официально сообщили о подозрении в отношении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Расследование касается предполагаемой легализации денежных средств.

Расследование связано с элитным строительством в пригороде Киева и предполагаемой легализацией около полумиллиарда гривен, полученных преступным путём. Ермаку инкриминируется часть 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины, касающаяся отмывания средств в особо крупном размере или совершенного группой лиц.

Ранее сообщалось, что НАБУ проводит следственные действия в отношении Ермака. Украинские СМИ распространяют кадры, на которых, предположительно, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины заблокировали автомобиль экс-главы офиса Зеленского.

Напомним, Андрей Ермак возглавлял офис Владимира Зеленского с февраля 2020 года. В ноябре прошлого года он лишился поста на фоне громкого энергетического коррупционного скандала — в его кабинете прошли обыски, но уголовное дело так и не завели. В начале марта появилась информация, что экс-чиновник спустя несколько месяцев после отставки нашёл применение своим навыкам, вернувшись к адвокатской деятельности.

