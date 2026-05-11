Ермака заподозрили в легализации $10 млн при строительстве под Киевом

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили подозрение бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку.

Источник: РБК

Как сообщили в НАБУ, Ермака считают участником организованной группы, причастную к легализации 460 млн грн (более $10,4 млн) на элитном строительстве под Киевом.

Уголовное дело открыто по ст. 209 УК Украины (ответственность за легализацию, отмывание средств, полученных незаконным путем).

Вечером 11 мая с Ермаком прошли следственные действия, сообщали «Украинская правда» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Материал дополняется.