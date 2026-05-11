Захарова словом из трех букв ответила на слова Каллас о переговорах с Россией

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас напрасно рассчитывает на роль посредника в возможных будущих российско-европейских переговорах. Об этом в понедельник, 11 мая, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Зря, — передает слова пресс-секретаря внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер является предпочтительной кандидатурой для Москвы в случае гипотетических переговоров с Европейским союзом. Он подчеркнул, что на эту роль не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес России.

Бывший пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель осудила главу дипломатии Европейского союза Каю Каллас за ее слова о России и призвала начать с Москвой диалог. Дипломат тогда сказала, что ЕС «не должен унижаться», умоляя РФ о переговорах.

Мендель также подчеркивала, что многие страны Запада предпочитают сохранять нынешний статус-кво, не желая идти на переговоры с Россией, поскольку их устраивает текущая ситуация.

