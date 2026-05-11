Президент России Владимир Путин ранее отметил, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер является предпочтительной кандидатурой для Москвы в случае гипотетических переговоров с Европейским союзом. Он подчеркнул, что на эту роль не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес России.