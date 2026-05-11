Лукашенко: без наземной операции выиграть войну невозможно

«Последние конфликты об этом говорят. Допустим, вооруженное столкновение Ирана, Израиля и Соединенных Штатов Америки что показало? Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а наземная операция — это солдат обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле», — сказал Лукашенко. Фрагмент совещания опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.
Кроме того, глава государства сообщил, что в начале года по его поручению государственный секретариат Совета безопасности совместно с Комитетом государственного контроля провел комплексную проверку Вооруженных сил.
Масштабная проверка вооруженных сил по поручению президента началась в Белоруссии 16 января. Глава государства приводил воинские части в боевую готовность, минуя министерство обороны и генеральный штаб. Лукашенко держал ход проверки на личном контроле, регулярно заслушивая доклады государственного секретаря Совета безопасности. Как заявил госсекретарь белорусского совбеза Александр Вольфович, проведенная проверка армии республики показала готовность и способность военных защитить страну.
