Лукашенко: без наземной операции выиграть войну невозможно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, посвященном вопросам государственных программ вооружения и гособоронзаказа, заявил, что одержать победу в войне невозможно без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Последние конфликты об этом говорят. Допустим, вооруженное столкновение Ирана, Израиля и Соединенных Штатов Америки что показало? Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а наземная операция — это солдат обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле», — сказал Лукашенко. Фрагмент совещания опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

Кроме того, глава государства сообщил, что в начале года по его поручению государственный секретариат Совета безопасности совместно с Комитетом государственного контроля провел комплексную проверку Вооруженных сил.

Масштабная проверка вооруженных сил по поручению президента началась в Белоруссии 16 января. Глава государства приводил воинские части в боевую готовность, минуя министерство обороны и генеральный штаб. Лукашенко держал ход проверки на личном контроле, регулярно заслушивая доклады государственного секретаря Совета безопасности. Как заявил госсекретарь белорусского совбеза Александр Вольфович, проведенная проверка армии республики показала готовность и способность военных защитить страну.

