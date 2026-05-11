Совет ЕС предложил допустить блогеров на саммиты

Совет Европейского союза представил пилотный проект, согласно которому создателей контента на платформах YouTube и TikTok начнут приглашать на все саммиты лидеров ЕС и некоторые министерские встречи. Об этом сообщило Politico со ссылкой на шесть дипломатов и чиновников, знакомых с ходом обсуждения.
Как уточняет издание, согласно проекту, блогерам предоставят доступ в пресс-центр и зоны для подходов к прессе, однако задавать вопросы министрам и лидерам стран им будет запрещено. На каждое мероприятие станут приглашать не более десяти создателей контента. Проект начнется в июле 2026 года.
По данным Politico, реакция дипломатов на предложение оказалась сдержанной. «Они были, мягко говоря, шокированы», — рассказал один из участников обсуждения. Другой источник охарактеризовал атмосферу как «прохладную» и сравнил ситуацию с «попыткой предложить очень новую идею, которую остальные не воспринимают всерьез».
Некоторые чиновники Евросоюза открыто усомнились в ценности инициативы, заявив, что «не понимают, как тиктокер сможет разобраться в работе Европейского совета». Окончательное решение о допуске конкретных блогеров останется за странами-членами.
В прошлом году на мероприятие в Европарламенте в Страсбурге официально пригласили группу из 50 инфлюенсеров. Блогеры могли задавать вопросы наравне с аккредитованными журналистами. В 2024 году Еврокомиссия также запустила программу DigitalEU Ambassadors, объединяющую блогеров и журналистов, пишущих о цифровых технологиях, предоставляя им эксклюзивный обмен информацией с профильными экспертами ЕС.
