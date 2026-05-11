Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совет ЕС предложил допустить блогеров на саммиты

Блогеров, согласно инициативе, будут приглашать на заседания саммитов ЕС, но задавать вопросы министрам и лидерам стран им не разрешат. Дипломаты «шокированы» идеей, пишет Politico. Решение о допуске останется за властями стран.

Источник: РБК

Совет Европейского союза представил пилотный проект, согласно которому создателей контента на платформах YouTube и TikTok начнут приглашать на все саммиты лидеров ЕС и некоторые министерские встречи. Об этом сообщило Politico со ссылкой на шесть дипломатов и чиновников, знакомых с ходом обсуждения.

Как уточняет издание, согласно проекту, блогерам предоставят доступ в пресс-центр и зоны для подходов к прессе, однако задавать вопросы министрам и лидерам стран им будет запрещено. На каждое мероприятие станут приглашать не более десяти создателей контента. Проект начнется в июле 2026 года.

По данным Politico, реакция дипломатов на предложение оказалась сдержанной. «Они были, мягко говоря, шокированы», — рассказал один из участников обсуждения. Другой источник охарактеризовал атмосферу как «прохладную» и сравнил ситуацию с «попыткой предложить очень новую идею, которую остальные не воспринимают всерьез».

Некоторые чиновники Евросоюза открыто усомнились в ценности инициативы, заявив, что «не понимают, как тиктокер сможет разобраться в работе Европейского совета». Окончательное решение о допуске конкретных блогеров останется за странами-членами.

В прошлом году на мероприятие в Европарламенте в Страсбурге официально пригласили группу из 50 инфлюенсеров. Блогеры могли задавать вопросы наравне с аккредитованными журналистами. В 2024 году Еврокомиссия также запустила программу DigitalEU Ambassadors, объединяющую блогеров и журналистов, пишущих о цифровых технологиях, предоставляя им эксклюзивный обмен информацией с профильными экспертами ЕС.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше