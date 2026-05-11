Из телестудии в Белый дом: The Hill допустил президентство Такера Карлсона в 2028 году

Ранее Такер Карлсон заявил, что Дональд Трамп не хотел начинать войну с Ираном, но на него было оказано мощное давление. По его словам, перед началом атаки он неоднократно общался с президентом лично в Вашингтоне и по телефону. В ходе этих бесед Карлсон пытался отговорить главу Белого дома от военного сценария. Самого Трампа журналист описал как человека, не проявлявшего воодушевления.