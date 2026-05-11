Родригес ответила на планы Трампа включить Венесуэлу в состав США

«Об этом нет речи и никогда не будет, потому что, если что и есть у венесуэльцев, так это любовь к нашему процессу независимости, и мы будем продолжать защищать целостность, суверенитет, независимость», — отметила Родригес.
Ранее журналист Fox News после беседы с американским лидером Дональдом Трампом сообщил, что президент серьезно рассматривает возможность включения Венесуэлы в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата.
В марте глава Белого дома уже делал намеки на присоединение Венесуэлы к США, поздравляя национальную сборную этой страны по бейсболу с победой над Италией. Тогда он связал успех венесуэльской команды с взаимодействием Каракаса с Вашингтоном.
США и Венесуэла приступили к восстановлению дипломатических отношений после того, как в начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захвата президента Николаса Мадуро и его супруги, а президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть.