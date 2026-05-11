Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родригес ответила на планы Трампа включить Венесуэлу в состав США

Уполномоченный президента Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что страна никогда не станет 51-м штатом США. Соответствующее заявление она сделала журналистам после выхода из Международного суда в Гааге.

Источник: Reuters

«Об этом нет речи и никогда не будет, потому что, если что и есть у венесуэльцев, так это любовь к нашему процессу независимости, и мы будем продолжать защищать целостность, суверенитет, независимость», — отметила Родригес.

Ранее журналист Fox News после беседы с американским лидером Дональдом Трампом сообщил, что президент серьезно рассматривает возможность включения Венесуэлы в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата.

В марте глава Белого дома уже делал намеки на присоединение Венесуэлы к США, поздравляя национальную сборную этой страны по бейсболу с победой над Италией. Тогда он связал успех венесуэльской команды с взаимодействием Каракаса с Вашингтоном.

США и Венесуэла приступили к восстановлению дипломатических отношений после того, как в начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захвата президента Николаса Мадуро и его супруги, а президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше