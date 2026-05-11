Песков: надеемся на скорую финализацию работы по обмену пленными

Кремль надеется, что работа по обмену пленными между Россией и Украиной будет финализирована в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь идет о договоренности об обмене пленными «тысяча на тысячу» в рамках перемирия с 9 по 11 мая.

«Действительно, речь идет о договоренности об обмене пленными тысяча на тысячу. Это всегда очень сложный процесс. Это сложный и длительный процесс согласования списков. Соответствующие службы работают в этом направлении», — сказал господин Песков «Интерфаксу».

8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе Россия и Украина согласились установить режим прекращения огня на три дня. Он уточнил, что стороны также должны вернуть друг другу по 1 тыс. пленных.

