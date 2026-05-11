Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мендель заподозрила у Зеленского психическое расстройство

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвала главу киевского режима нерациональным и допустила наличие у него психического расстройства.

Источник: Reuters

«Я не считаю, что Зеленский является рациональным, скажем так. Я полагаю, что у него есть своего рода умственное расстройство», — заявила Мендель.

По ее словам, судьбу Украины определили два лидера с ментальными проблемами — Зеленский и бывший президент США Джо Байден. Она указала на когнитивную несостоятельность американского президента и выразила недоумение тем, как мировое сообщество допустило, чтобы такие люди решали будущее целой страны.

Мендель также сослалась на американского журналиста, который в личной беседе сообщил ей, что Байден считал Зеленского эмоциональным манипулятором.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше