Дотком жестко пристыдил Мерца, Макрона, Стармера и фон дер Ляйен

Рейтинги одобрения деятельности канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен находятся на крайне низком уровне. Об этом заявил основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком.
«Неужели им не стыдно? Рейтинги одобрения Мерца, Стармера, Макрона и фон дер Ляйен ужасают», — написал американский предприниматель в социальной сети X*.
Также он отметил, что не понимает, по какой причине указанные политики не хотят покидать свои посты.
«Почему они держатся за власть, когда их все ненавидят?» — задался вопросом бизнесмен.
Ранее Дотком сообщил, что в США состоялась самая масштабная в истории страны акция протеста, на которую вышли порядка 8 миллионов человек.
* Бывшая соцсеть Twitter заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.