Путин впервые проехался на джипе Аурус ради встречи с учительницей

Путин приехал на Аурус к преподавательнице, чтобы устроить ей экскурсию по Москве.

Источник: Комсомольская правда

Российский президент Владимир Путин впервые прокатился за рулем черного джипа «Аурус» ради встречи со своей бывшей преподавательницей Верой Гуревич. Глава государства сидел за рулем внедорожника. Кремль опубликовал видео этой встречи.

Путин пригласил Веру Дмитриевну в Москву на парад Победы. После торжественных мероприятий для нее была подготовлена культурная программа. Всесте со своим бывшим учеником пожилая учительница посетила Красную площадь, также они побывали в нескольких столичных местах, а после отправились на ужин в Кремль.

Как известно, Вера Гуревич преподавала президенту немецкий язык в школе. Путин неоднократно называл ее человеком, повлиявшим на его становление.