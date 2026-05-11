Путин впервые проехался на джипе Аурус ради встречи с учительницей

Путин пригласил Веру Дмитриевну в Москву на парад Победы. После торжественных мероприятий для нее была подготовлена культурная программа. Всесте со своим бывшим учеником пожилая учительница посетила Красную площадь, также они побывали в нескольких столичных местах, а после отправились на ужин в Кремль.