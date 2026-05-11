САП предъявила обвинения бывшему руководителю офиса Зеленского

«Разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников — бывшему руководителю офиса президента Украины», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП.
Имя фигуранта в заявлении не раскрывается. Как отмечается, речь может идти об Андрее Ермаке, ранее занимавшем пост главы офиса Зеленского. Ранее в понедельник украинский телеканал ТСН информировал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно с САП проводит следственные действия в отношении Ермака.