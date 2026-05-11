Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

САП предъявила обвинения бывшему руководителю офиса Зеленского

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила о предъявлении обвинений бывшему главе офиса президента Владимира Зеленского. Его подозревают в причастности к легализации 460 миллионов гривен (10,4 миллиона долларов), направленных на элитное строительство в пригороде Киева.

Источник: Reuters

«Разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников — бывшему руководителю офиса президента Украины», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП.

Имя фигуранта в заявлении не раскрывается. Как отмечается, речь может идти об Андрее Ермаке, ранее занимавшем пост главы офиса Зеленского. Ранее в понедельник украинский телеканал ТСН информировал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно с САП проводит следственные действия в отношении Ермака.