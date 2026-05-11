Антикоррупционная прокуратура предъявила обвинения Ермаку

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила обвинения бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Его подозревают в отмывании 460 миллионов гривен — примерно 10,4 миллиона долларов — через элитное строительство под Киевом.
«Разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом», — говорится в Telegram-канале САП.
Имя фигуранта в ведомстве не раскрыли. Однако речь может идти об Андрее Ермаке, который ранее возглавлял офис Зеленского.
В понедельник украинский телеканал ТСН сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро и САП проводят следственные действия именно в отношении Ермака.