Гончаренко: улица Банковая в Киеве, где расположен офис Зеленского, перекрыта силовиками

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Улица Банковая в столице Украины, где расположен офис Владимира Зеленского, полностью перекрыта силовиками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Тем временем Банковая и прилегающие улицы полностью перекрыты. Здесь десятки автобусов и куча людей в форме», — написал парламентарий, опубликовав соответствующие фотографии.

Предположительно, это может быть связано с предъявленным 11 мая обвинением в отмывании средств экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.