Le Monde: во Франции задержали тунисца по подозрению в подготовке теракта в Лувре

По данным следователей, 27-летний нелегальный мигрант "планировал насильственные действия, вдохновленные радикальным исламизмом"

ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. Французская полиция задержала выходца из Туниса по подозрению в подготовке теракта в Лувре. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на заявление Национальной антитеррористической прокуратуры (PNAT).

Задержание было осуществлено 7 мая. По данным следователей, 27-летний нелегальный мигрант «планировал насильственные действия, вдохновленные радикальным исламизмом». Утверждается, что мужчина упоминал о намерении напасть на Лувр и еврейскую общину XVI округа Парижа. Кроме того, задержанный рассматривал возможность отправиться в Мозамбик или Сирию, чтобы примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Вечером 11 мая по истечении срока задержания PNAT ходатайствовала о возбуждении уголовного дела по подозрению в участии в террористическом преступном сообществе с целью совершения преступлений, а также о помещении задержанного под стражу. Расследование было поручено, в частности, Главному управлению внутренней безопасности (внутренняя разведка).

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка «Исламское государство» (до 2014 г. — «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

