Le Monde: во Франции задержали тунисца по подозрению в подготовке теракта в Лувре

Задержание было осуществлено 7 мая. По данным следователей, 27-летний нелегальный мигрант «планировал насильственные действия, вдохновленные радикальным исламизмом». Утверждается, что мужчина упоминал о намерении напасть на Лувр и еврейскую общину XVI округа Парижа. Кроме того, задержанный рассматривал возможность отправиться в Мозамбик или Сирию, чтобы примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).