Болтон: Трамп загнал себя в ловушку в ходе войны с Ираном

Болтон имеет репутацию одного из самых оголтелых вашингтонских «ястребов», он, к примеру, неоднократно призывал к применению военной силы против Ирана. Должность помощника президента по национальной безопасности занимал в 2018—2019 годах. Находившийся тогда на посту главы администрации США Дональд Трамп уволил его после возникновения между ними резких противоречий. В прошлом Болтон был в том числе заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, постпредом при ООН.