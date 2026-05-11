Болтон: Трамп загнал себя в ловушку в ходе войны с Ираном

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп загнал сам себя в ловушку в ходе развязанной Соединенными Штатами и Израилем войны с Ираном. Такое мнение выразил в авторской колонке, опубликованной в газете The Washington Post ???, бывший помощник действующего американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.
«Президент Дональд Трамп пойман в иранскую военную ловушку, которую сам же и создал», — считает бывший советник главы администрации США. Однако, с точки зрения Болтона, проблема Трампа заключается не в том, что он начал масштабную военную операцию против Ирана. Проблема в том, что американский лидер «не закончил начатую работу», утверждает отставной американский чиновник.
По его версии, у президента теперь есть «только два варианта действий, соответствующих национальной безопасности США». Он может или возобновить масштабные военные действия против Ирана, или предпринять попытку силой разблокировать Ормузский пролив при помощи арабских стран, «сохраняя при этом блокаду» морских портов исламской республики, полагает бывший помощник президента.
Болтон имеет репутацию одного из самых оголтелых вашингтонских «ястребов», он, к примеру, неоднократно призывал к применению военной силы против Ирана. Должность помощника президента по национальной безопасности занимал в 2018—2019 годах. Находившийся тогда на посту главы администрации США Дональд Трамп уволил его после возникновения между ними резких противоречий. В прошлом Болтон был в том числе заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности, постпредом при ООН.
США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля хозяин Белого дома объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным Тегерана, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля лидер США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.