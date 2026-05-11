Дмитриев задался вопросом об освещении в западных СМИ коррупции на Украине

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поинтересовался, продолжат ли западные СМИ игнорировать коррупционный скандал на Украине после того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинение экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку.
«Будут ли традиционные СМИ продолжать игнорировать коррупционный скандал в Украине — даже теперь, когда бывший глава администрации Зеленского официально обвинен антикоррупционными органами самой Украины?» — написал он в X.
Так Дмитриев прокомментировал публикацию о том, что НАБУ и САП предъявили обвинение бывшему главе офиса Зеленского Ермаку в причастности к легализации $10,5 млн на строительстве элитной недвижимости под Киевом.