Каллас не исключила свое участие в возможных переговорах с Россией

По словам главы евродипломатии, на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел участники обсуждали возможное участие Европы совместно с Украиной в переговорах с Россией. Кая Каллас сказала, что сначала странам Европы нужно «скоординироваться и обсудить между собой, что мы хотим затронуть в дискуссиях» с Москвой. «Но мы еще не подошли к моменту, когда Россия сможет действительно вести переговоры, потому что пока она выдвигает максималистские требования», — добавила она.