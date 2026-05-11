Мендель назвала Зеленского и Ермака параноидальными нарциссами

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель считает, что у главы киевского режима может быть умственное расстройство.

Источник: Аргументы и факты

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила, что не считает главу киевского режима рациональным, и допустила наличие у него умственного расстройства.

«Я не считаю, что Зеленский является рациональным. Мне кажется, что у него есть своего рода умственное расстройство», — подчеркнула Мендель.

Она также возмутилась тем, что судьбу Украины определяли два человека с ментальными проблемами — Зеленский и тогдашний президент Соединённых Штатов Джо Байден. По её словам, американский журналист, написавший книгу об отношениях двух лидеров, подтвердил, что Байден считал Зеленского эмоциональным манипулятором.

Кроме того, Мендель назвала Зеленского и бывшего главу его офиса Андрея Ермака злобными и крайне параноидальными нарциссами, которые находятся в оборонительном режиме. По её словам, между ними сложились очень странные и сложные отношения, «похожие на симбиоз».

«Это было не про политику или политические решения. Речь шла о том, чего они хотели для себя… Они создают ощущение, будто очень много работы и все работают, но ничего при этом не делается», — рассказала Мендель.

Ранее Мендель рассказала, почему Украину ждёт демографическая катастрофа.

