Мендель назвала Зеленского и Ермака параноидальными нарциссами

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила, что не считает главу киевского режима рациональным, и допустила наличие у него умственного расстройства.
«Я не считаю, что Зеленский является рациональным. Мне кажется, что у него есть своего рода умственное расстройство», — подчеркнула Мендель.
Она также возмутилась тем, что судьбу Украины определяли два человека с ментальными проблемами — Зеленский и тогдашний президент Соединённых Штатов Джо Байден. По её словам, американский журналист, написавший книгу об отношениях двух лидеров, подтвердил, что Байден считал Зеленского эмоциональным манипулятором.
Кроме того, Мендель назвала Зеленского и бывшего главу его офиса Андрея Ермака злобными и крайне параноидальными нарциссами, которые находятся в оборонительном режиме. По её словам, между ними сложились очень странные и сложные отношения, «похожие на симбиоз».
«Это было не про политику или политические решения. Речь шла о том, чего они хотели для себя… Они создают ощущение, будто очень много работы и все работают, но ничего при этом не делается», — рассказала Мендель.
