NYT: администрация Трампа сократила поддержку Украины на 99%

Администрация президента США Дональда Трампа урезала помощь Украине на 99 процентов. Об этом пишет New York Times, комментируя резкую смену курса Вашингтона.
«Администрация Трампа заискивала перед Россией, сократив при этом помощь Украине на 99 процентов», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что в Киеве уже начали отвечать на охлаждение. Владимир Зеленский предпринимает шаги по дистанцированию от Белого дома — газета называет это «репетицией расставания».
Отдаляться друг от друга стороны начали после эскалации конфликта между США и Ираном, указывается в статье.
Читайте также: «Названы ожидания от встречи Трампа и Си Цзиньпина».