Мендель: Зеленский играет бедного парня в дешевом свитере

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что глава киевского режима только изображает из себя «бедного парня» в дешевом свитере.
«Он играет этого бедного парня в своем дешевом свитере. Он богат, это очевидно», — сказала она в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Мендель рассказала, что знакома с Зеленским уже много лет, и тот никогда и пальцем не пошевелил бы бесплатно.
Комментируя отношение украинского лидера к коррупции в стране, она сказала, что если Зеленский знает о конкретных случаях ее проявления, то «это не коррупция».
Ранее американский телеканал Bloomberg TV сообщил, что Белый дом ввел для Зеленского дресc-код, после его появления в феврале 2025 года в поло и «потертых брюках», и попросил не устраивать клоунаду.