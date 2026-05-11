Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Jazeera: Тегеран отказался от вывоза урана за пределы страны

РАБАТ, 11 мая. /ТАСС/. Иран исключил возможность вывоза обогащенного урана за пределы страны и выразил готовность самостоятельно снижать уровень его обогащения под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Источник: РИА "Новости"

По информации его источника в иранских структурах власти, Тегеран «отказался передавать уран за пределы Ирана и выразил готовность снижать уровень обогащения на своей территории под наблюдением МАГАТЭ». Он отметил, что «США потребовали 20-летнего периода прекращения обогащения урана, но Тегеран отклонил это условие». Иран, подчеркнул он, заявил о возможности «самостоятельно снижать уровень обогащения урана».

По утверждению того же источника, «Вашингтон отказался [от идеи] передавать иранский высокообогащенный уран России и предложил третью страну в качестве возможного его (урана — прим. ТАСС) получателя».

Как отметил 9 мая в беседе с журналистами президент РФ Владимир Путин, выдвинутые ранее Россией предложения по вывозу иранского обогащенного урана остаются на столе. «И мне кажется, что это хорошее предложение: если все с этим согласятся, Иран может быть уверен полностью, что он вывез эти материалы в дружественную страну, которая сотрудничает и будет продолжать сотрудничать с Ираном в сфере мирного атома. А к другим ядерным программам — к оружейным программам — Иран и не стремится», — подчеркнул президент.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше