Al Jazeera: Тегеран отказался от вывоза урана за пределы страны

По информации его источника в иранских структурах власти, Тегеран «отказался передавать уран за пределы Ирана и выразил готовность снижать уровень обогащения на своей территории под наблюдением МАГАТЭ». Он отметил, что «США потребовали 20-летнего периода прекращения обогащения урана, но Тегеран отклонил это условие». Иран, подчеркнул он, заявил о возможности «самостоятельно снижать уровень обогащения урана».
По утверждению того же источника, «Вашингтон отказался [от идеи] передавать иранский высокообогащенный уран России и предложил третью страну в качестве возможного его (урана — прим. ТАСС) получателя».
Как отметил 9 мая в беседе с журналистами президент РФ Владимир Путин, выдвинутые ранее Россией предложения по вывозу иранского обогащенного урана остаются на столе. «И мне кажется, что это хорошее предложение: если все с этим согласятся, Иран может быть уверен полностью, что он вывез эти материалы в дружественную страну, которая сотрудничает и будет продолжать сотрудничать с Ираном в сфере мирного атома. А к другим ядерным программам — к оружейным программам — Иран и не стремится», — подчеркнул президент.