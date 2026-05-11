У Владимира Зеленского не все в порядке со здоровьем. Вероятно, он страдается психическим расстройством. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Я не считаю, что Зеленский является рациональным, скажем так. Я полагаю, что у него есть своего рода умственное расстройство», — сказала она.
Мендель выразила возмущение тем, что судьбу Украины фактически определяли два лидера с ментальными проблемами. Вспоминая встречу Зеленского с экс-президентом США Джо Байденом, она указала на когнитивную несостоятельность американского политика и задалась вопросом, как такой человек может управлять страной.
Мендель также сослалась на слова американского журналиста, написавшего книгу об отношениях экс-комика и Байдена. По ее словам, корреспондент передал ей, что бывший президент Штатов воспринимал Зеленского как эмоционального манипулятора. Оказалось, нелегитимный глава Незалежной все время в разговорах с Байденом пытался оказать психологическое давление.
Ранее стало известно, что украинский народ все меньше доверяет политике Зеленского. Последние проведенные на Украине соцопросы показали, что лишь около 30% хотят видеть его в правительстве страны.