Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала его и Ермака "параноидальными нарциссами"

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Владимир Зеленский и Андрей Ермак являются злобными и параноидальными нарциссами, которые находятся в «оборонительном режиме», заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«[Ермак и Зеленский] очень злобные и параноидальные нарциссы, они оба в оборонительном режиме. Это был своего рода симбиоз, у Зеленского были идеи, а у Ермака — инструменты для их реализации», — сказала Мендель.
Она добавила, что Зеленский и Ермак настолько часто и хаотично меняли процесс работы, что «ни один профессионал не мог работать с ними». «Они создавали столько видимости работы, но при этом ничего не делалось», — отметила Мендель.