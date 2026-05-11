Бывшая пресс-секретарь Зеленского назвала его наркозависимость "секретом Полишинеля"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала его наркозависимость «секретом Полишинеля».
«Это секрет Полишинеля», — ответила она на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о том, употребляет ли Зеленский наркотики.
Мендель тут же оговорилась, что лично никогда не видела Зеленского принимающим наркотики, однако разговаривала со многими людьми, которые были тому свидетелями. «Все эти люди говорят о кокаине», — отметила она.
Она рассказала, что во время ее работы с Зеленским он мог уединиться на 15 минут в ванной комнате и после выйти оттуда «совершенно другим человеком».
«Я не хочу говорить о том, чего не видела, но я общалась с очень многими людьми, которые знали его 20−25 лет», — сказала Мендель. Она также напомнила о случае, когда во время предвыборной кампании Зеленский добровольно прошел тест на наркотики, чтобы лишить своих оппонентов почвы для обвинений. Однако клиника, в которую он обратился, принадлежала его другу, а анализы в результате оказались датированы не тем днем, когда он их сдавал.