Силовики перекрыли улицу Банковую в Киеве на фоне скандала с Ермаком

В столице Украины силовики полностью перекрыли улицу Банковую, где находится офис Владимира Зеленского. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«Тем временем Банковая и прилегающие улицы полностью перекрыты. Здесь десятки автобусов и куча людей в форме», — сообщил парламентарий, приложив к своему сообщению снимки с места событий.
Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) выдвинула обвинения бывшему главе офиса президента. По данным ведомства, сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) вместе с прокурорами раскрыли деятельность организованной преступной группы, которая занималась отмыванием 460 миллионов гривен в рамках элитного строительства в пригороде Киева.
Ещё в ноябре 2025 года НАБУ заявило о старте завершающей фазы операции «Мидас». В ходе неё была обнаружена крупная коррупционная схема в энергетической отрасли, в которой оказались замешаны чиновники, предприниматели и несколько министров. Подозрения пали на близкого соратника Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича, а также на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и главу президентского офиса Андрея Ермака. Последний в итоге подал в отставку на фоне разразившегося скандала.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.