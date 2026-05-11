Силовики перекрыли улицу Банковую в Киеве на фоне скандала с Ермаком

Улица Банковая в Киеве, где расположен офис Владимира Зеленского, перекрыта силовиками.

Источник: Аргументы и факты

В столице Украины силовики полностью перекрыли улицу Банковую, где находится офис Владимира Зеленского. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Тем временем Банковая и прилегающие улицы полностью перекрыты. Здесь десятки автобусов и куча людей в форме», — сообщил парламентарий, приложив к своему сообщению снимки с места событий.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) выдвинула обвинения бывшему главе офиса президента. По данным ведомства, сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) вместе с прокурорами раскрыли деятельность организованной преступной группы, которая занималась отмыванием 460 миллионов гривен в рамках элитного строительства в пригороде Киева.

Ещё в ноябре 2025 года НАБУ заявило о старте завершающей фазы операции «Мидас». В ходе неё была обнаружена крупная коррупционная схема в энергетической отрасли, в которой оказались замешаны чиновники, предприниматели и несколько министров. Подозрения пали на близкого соратника Зеленского, бизнесмена Тимура Миндича, а также на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и главу президентского офиса Андрея Ермака. Последний в итоге подал в отставку на фоне разразившегося скандала.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
